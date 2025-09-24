Фото: Радио Хартия

Украинская певица и писательница откровенно рассказала, что может повышать ее либидо

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ирэны Карпы, она никогда не имеет секс с мужчиной, когда у нее есть чувство усталости. Поэтому для улучшения интимной жизни писательница советует делать вечером информационный детокс. То есть отложить телефон и не читать новости, не заниматься работой.

Также артистка занялась своим питанием. Для себя она избрала интервальный подход. По ее словам, у нее стало больше энергии.

"У меня появилось больше сил и захотелось секса. Я это делала не для того, чтобы сбросить вес, а потому что все время чувствовала себя уставшей", – говорит Ирэна Карпа.

Справка. Ирэна Карпа – украинская писательница, певица, журналистка и телеведущая. В 2015-2019 годах она была первой секретаршей по культуре посольства Украины во Франции. Также Ирэна Карпа является членом Украинского ПЭН (украинская общественная организация, созданная для защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству).