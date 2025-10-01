15:26  30 сентября
01 октября 2025, 02:30

"Очередная попытка дискредитации": блогерша София Стужук прокомментировала подозрение о незадекларированных миллионах

01 октября 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
Фото: Софія Стужук/ Instagram
Недавно Киевская прокуратура объявила о подозрении Софии Стожук. Блогерша прокомментировала это. Она заявила, что всегда вела свою деятельность официально

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

София Стужук назвала это подозрение политизированной атакой и "очередной попыткой дискредитации со стороны заинтересованных лиц". По ее словам, когда она находилась в Украине, вела свою деятельность официально и платила налоги. Она добавила, что раньше никаких замечаний от налоговой службы не получала.

Также, по ее словам, еще в начале 2023 года ее ФЛП была официально закрыта. Она отметила, что это невозможно сделать без полной оплаты всех отчислений. Поэтому она считает обвинения безосновательными.

Кроме того, блогерша заявила, что еще весной 2022 года ее счета в Monobank и ПриватБанке, а также доступ к приложению "Действие" были незаконно заблокированы. Все это время, когда она находилась за границей, претензий по налогам она не получала.

Напомним, ранее Софии Стужук сообщили о подозрении. По данным следствия, в 2018-2022 годах блогерша, зарегистрированная как ФЛП, получила более 58 млн гривен дохода, но налоги не платила. В результате бюджет недополучил около 10,5 млн. гривен налога на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

