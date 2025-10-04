20:20  03 жовтня
04 жовтня 2025, 00:50

Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому в неї не склались романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком

04 жовтня 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Ірена Карпа вперше розповіла, що стало причиною її розриву з музикантом Андрієм Хливнюком. Колись вони були в романтичних стосунках

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами письменниці, вона дуже поважає Андрія Хливнюка, а також його творчість. Проте, на її думку, серйозних стосунків у них не могло статися. Річ у тім, що вони почали зустрічатися ще в студентські роки, коли в них з'явився інтерес. Але згодом ці почуття минули, і вони розійшлись.

"Ні, не могла б із ним побудувати серйозних стосунків. Дуже його поважаю, він прекрасний співак, але ні. Люди притягуються, у них з'являється інтерес, потім інтерес зникає. Це нормально! Ми вже з висоти свого віку й досвіду можемо про це говорити”, — каже Ірена Карпа.

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа розповідала, що вона робить для покращення інтиму з чоловіком. За її словами, вона регулярно влаштовує собі детокс від соціальних мереж. Таким чином їй вдається підтримувати настрій.

