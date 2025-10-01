Фото из открытых источников

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Злата Митчелл уехала в США еще в 15 лет. По словам дочери Ольги Фреймут, она всегда мечтала там учиться и жить. Она рассказала, что за пять лет успела побывать почти во всех городах Калифорнии. Этот климат девушка называет лучшим для нее.

"Плюс здесь море возможностей для тех, кому интересна режиссура, продюсирование, кино. Я всегда хотела переехать в США. Я сделала этот выбор достаточно рано и пока не чувствую, что должен полностью отказаться от этого. Думаю, что Калифорния — это подходящее место на данном этапе моей жизни", - говорит Злата.

При этом дочь Ольги Фреймут регулярно летает в Украину. По ее словам, ему нужно это для того, чтобы полноценно себя чувствовать.

"Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться, это просто самое ценное ощущение в моей жизни. Мне нужно быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в году, чтобы полноценно себя чувствовать. Я никогда не хотела столь далеких перерывов от дома в своей жизни", - говорит Злата Митчелл.

Напомним, у ведущей Ольги Фреймут трое детей. Дочь Злату она родила от британца Нила. Уже в браке со вторым мужем, предпринимателем Владимиром Локотко, она родила сына Валерия (2016 г.) и дочь Евдокию (2017 г.). После полномасштабного вторжения ведущая вместе с мужем и детьми проживает в Лондоне.