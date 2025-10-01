15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
01 октября 2025, 01:50

Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут откровенно рассказала, вернется ли она в Украину

01 октября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Старшая дочь Ольги Фреймут, 19-летняя Злата Митчелл, проживает в США. Она рассказала, как часто ездит домой

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Злата Митчелл уехала в США еще в 15 лет. По словам дочери Ольги Фреймут, она всегда мечтала там учиться и жить. Она рассказала, что за пять лет успела побывать почти во всех городах Калифорнии. Этот климат девушка называет лучшим для нее.

"Плюс здесь море возможностей для тех, кому интересна режиссура, продюсирование, кино. Я всегда хотела переехать в США. Я сделала этот выбор достаточно рано и пока не чувствую, что должен полностью отказаться от этого. Думаю, что Калифорния — это подходящее место на данном этапе моей жизни", - говорит Злата.

При этом дочь Ольги Фреймут регулярно летает в Украину. По ее словам, ему нужно это для того, чтобы полноценно себя чувствовать.

"Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться, это просто самое ценное ощущение в моей жизни. Мне нужно быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в году, чтобы полноценно себя чувствовать. Я никогда не хотела столь далеких перерывов от дома в своей жизни", - говорит Злата Митчелл.

Напомним, у ведущей Ольги Фреймут трое детей. Дочь Злату она родила от британца Нила. Уже в браке со вторым мужем, предпринимателем Владимиром Локотко, она родила сына Валерия (2016 г.) и дочь Евдокию (2017 г.). После полномасштабного вторжения ведущая вместе с мужем и детьми проживает в Лондоне.

