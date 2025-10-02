16:37  01 октября
02 октября 2025, 01:30

Устали: Юрий Никитин назвал истинную причину развода с Горбачевой

02 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся уже во второй раз. Продюсер в первый раз прокомментировал этот разрыв

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Юрия Никитина, причиной была усталость. По его словам, никаких третьих лиц в этой истории нет. Он в очередной раз подтвердил, что пара действительно разводится.

"Не знаю, финальный ли, но точно развод. Для меня важно, какие человеческие отношения сохраняются между нами, а не какой физический статус. Мне кажется, что сейчас мы имеем лучшую эмоциональную и ресурсную связь, чем в тот период, когда жили как пара", - говорит продюсер.

Напомним, в июле этого года Ольга Горбачева сообщила о разводе с Юрием Никитином. Несмотря на разрыв, артистка рассказывала, что они продолжают воспитывать дочерей вместе.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
