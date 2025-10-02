Фото из открытых источников

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся уже во второй раз. Продюсер в первый раз прокомментировал этот разрыв

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Юрия Никитина, причиной была усталость. По его словам, никаких третьих лиц в этой истории нет. Он в очередной раз подтвердил, что пара действительно разводится.

"Не знаю, финальный ли, но точно развод. Для меня важно, какие человеческие отношения сохраняются между нами, а не какой физический статус. Мне кажется, что сейчас мы имеем лучшую эмоциональную и ресурсную связь, чем в тот период, когда жили как пара", - говорит продюсер.

Напомним, в июле этого года Ольга Горбачева сообщила о разводе с Юрием Никитином. Несмотря на разрыв, артистка рассказывала, что они продолжают воспитывать дочерей вместе.