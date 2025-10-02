Втомилися: Юрій Нікітін назвав справжню причину розлучення з Горбачовою
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються вже вдруге. Продюсер вперще прокоментував цей розрив
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Юрія Нікітіна, причиною була втома. За його словами, жодних третіх осіб у цій історії немає. Він вчергове підтвердив, що пара дійсно розлучається.
"Не знаю, чи фінальне, але точно розлучення. Для мене важливо, які людські взаємини зберігаються між нами, а не який фізичний статус. Мені здається, що зараз ми маємо кращий емоційний і ресурсний зв’язок, ніж у той період, коли жили як пара", - каже продюсер.
Нагадаємо, у липні цього року Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіном. Попри розрив, артистка розповідала, що вони продовжують разом виховувати доньок.
