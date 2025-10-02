Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Юрія Нікітіна, причиною була втома. За його словами, жодних третіх осіб у цій історії немає. Він вчергове підтвердив, що пара дійсно розлучається.

"Не знаю, чи фінальне, але точно розлучення. Для мене важливо, які людські взаємини зберігаються між нами, а не який фізичний статус. Мені здається, що зараз ми маємо кращий емоційний і ресурсний зв’язок, ніж у той період, коли жили як пара", - каже продюсер.

Нагадаємо, у липні цього року Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіном. Попри розрив, артистка розповідала, що вони продовжують разом виховувати доньок.