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31 июля 2025, 19:30

После девяти лет брака: Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным

31 июля 2025, 19:30
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фото: соцсети
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Украинская певица Ольга Горбачева заявила о расставании со своим мужем и продюсером Юрием Никитиным после девяти лет супружеской жизни

Об этом она рассказала в интервью ведущему Славе Демину, передает RegioNews.

По словам артистки, официальный развод еще не состоялся, но супруги уже близки к окончательному решению.

Горбачева объяснила, что к этому шагу ее привели внутренние перемены и личные переживания. Певица вспомнила о гормональных колебаниях и "процессе внутреннего завершения", который длился около восьми месяцев.

"Я поняла, что должна отказаться от чего-то, чтобы появился ресурс для нового. И этим оказались наши отношения", - сказала она.

Это не первое расставание пары. Раньше супруги уже переживали паузы в отношениях, но каждый раз пытались их восстановить. Горбачева подчеркнула, что этот этап ее жизни подходит к логическому завершению, а приоритетом для нее становится собственное личностное развитие.

Напомним, Илона Гвоздева впервые раскрыла подробности развода с мужем. Украинская танцовщица впервые официально подтвердила, что подала на развод со своим мужем.

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