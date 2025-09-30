Фото из открытых источников

Участник популярной группы Курган&Agregat Евгений Володченко женился. При этом он объединил праздник с большим собранием в поддержку ВСУ

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Евгений Володченко и его любимая Диана на днях отпраздновали свадьбу. В соцсетях они показали фото. По кадрам видно, что празднование проходило в традиционном украинском стиле.

При этом артист не забыл о благотворительности. Он решил открыть масштабный сбор в помощь Вооруженным Силам Украины.

"В честь нашей свадьбы открываем с любимой большой сбор. Сначала нужны были ФПВ, но запрос изменился, поэтому по большей степени почти все собранные средства потратим на язычки. Хотим этот праздничный день посвятить нашим героическим воинам, потому что только благодаря им он может состояться в независимой Украине. Большое уважение, бесконечное уважение и простое человеческое спасибо за все", - говорит артист.

Напомним, ранее стало известно, что ведущая Елена-Христина Лебедь и эксминистр соцполитики Павел Розенко обручены. При этом пара не торопится со свадьбой. По словам Елены-Христины, они хотят, чтобы это было по-особому, а она не считает, что сейчас это актуально.