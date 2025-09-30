Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как оказалось, певице диагностировали непереносимость глютена. Поэтому Надя Дорофеева вынуждена отказаться от многих блюд. По ее словам, это выходит очень сложно.

"Это ужасно! Безглютеновая диета - это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пиццей. Я им все! Я худенькая от детства, ну так сложилось. И тут меня сажают на эту диету… Очень сложно", – говорит артистка.

При этом она уже привыкла к такой диете. К тому же ее муж (известный ресторатор Миша Кацурин) ее поддерживает

"Через три месяца могу уже сказать, что я привыкла, кожа гораздо лучше. Мне даже мужчина мой говорит: "Что-то у тебя такой идеальный живот". Я говорю, что это, пожалуй, все моя диета. Он меня всегда поддерживает. Даже когда я могу поесть, он говорит, что все хорошо", - говорит Надя Дорофеева.

