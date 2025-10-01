15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
01 жовтня 2025, 02:30

"Чергова спроба дискредитації": блогерка Софія Стужук прокоментувала підозру про незадекларовані мільйони

01 жовтня 2025, 02:30
Фото: Софія Стужук/ Instagram
Нещодавно Київська прокуратура оголосила про підозру Софії Стожук. Блогерка прокоментувала це. Вона заявила, що завжди вела свою діяльність офіційно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Софія Стужук назвала цю підозру політизованою атакою і "черговою спробою дискредитації з боку зацікавлених осіб". За її словами, коли вона знаходилась в Україні, то вела свою діяльність офіційно та сплачувала податки. Вона додала, що раніше жодних зауважень від податкової служби не отримувала.

Також, за її словами, ще на початку 2023 року її ФОП було офіційно закрито. Вона зауважила, що це неможливо зробити без повної сплати всіх відрахувань. Тому вона вважає звинувачення безпідставними.

Крім того, блогерка заявила, що ще навесні 2022 року її рахунки у Monobank та ПриватБанку, а також доступ до застосунку "Дія" були незаконно заблоковані. Весь цей час, коли вона знаходилась за кордоном, претензій щодо податків вона не отримувала.

Нагадаємо, раніше Софії Стужук повідомили про підозру. За даними слідства, у 2018–2022 роках блогерка, зареєстрована як ФОП, отримала понад 58 млн гривень доходу, але податки не сплачувала. У результаті бюджет недоотримав близько 10,5 млн гривень податку на прибуток і майже 900 тис. гривень військового збору.

