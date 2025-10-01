Фото з відкритих джерел

Співачка Анна Трінчер нещодавно розповідала, що вона в майбутньому не хоче публічних стосунків. Тепер вона зізналась, що справжня однолюбка, коли йдеться про кохання

Про це співачка розповіла на своєму YouTube-каналі, передає RegioNews.

За словами співачки, вона не могла б пробачити зраду в стосунках. При цьому Анна Трінчер зауважила, що це її думка зараз, однак вона раніше взагалі не мала подібного досвіду.

Артистка додала, що для неї саме вірність є "базою" в стосунках. Сама вона теж ніколи не зраджувала, бо завжди зосереджується на своєму партнері. До того ж співачка не стала б погоджуватися на вільні стосунки.

"Я однолюбка. Мені потрібен один чоловік, якого я буду любити. Мені цього достатньо з головою. Я просто сліпа і не бачу інших, коли в мене є чоловік", - каже Анна Трінчер.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.