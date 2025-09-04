Фото из открытых источников

Певица Анна Тринчер раньше говорила, что больше не хочет публичных отношений. Теперь она призналась, какой мужчина может ее привлечь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, она сама очень амбициозный человек. Соответственно, рядом с собой она хочет иметь партнера, желающего постоянно развиваться. Кроме того, этот мужчина должен быть умным. Артистка призналась, что такие ее очень возбуждают.

"Я не хочу себе тупого, не амбициозного мужчины. Меня это не возбуждает. Я хочу смотреть на него и думать: "Господи, он такой крутой, и он мой. Он так харизматичен и имеет что-то за собой", - говорит Анна Тринчер.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блогером Александром Волошиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.