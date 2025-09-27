00:50  26 сентября
27 сентября 2025, 21:45

Уволен по семейным обстоятельствам: певец Виталий Козловский уже не служит в ВСУ

27 сентября 2025, 21:45
Фото из открытых источников
Украинский певец Виталий Козловский уже больше не служит в ВСУ. Это подтвердили в Командовании Сухопутных войск

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

По данным Командования Сухопутных войск, Виталий Козловский в мае 2024 года был переведен из Национального президентского оркестра в 22 отдельную механизированную бригаду на должность солдата резерва.

Отмечается, что после этого 17 июня он должен был проходить учебное собрание, чтобы при необходимости заменить военнослужащих передовой или пополнить потери. Он также проводил концерты по поддержанию боевого духа защитников.

Однако уже 28 июня он был уволен в запас "по семейным обстоятельствам". Указывается, что по причинам необходимость ухода за близким человеком с инвалидностью.

Раньше артист говорил, что вместе с товарищем занимается патронатной службой. Однако в ВСУ сказали иначе.

"Патронатную службу после увольнения в отношении воинской части Виталий Козловский не осуществляет и не был выведен в распоряжение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе певца ответили, что он действительно не является военнослужащим, но продолжает помогать армии благодаря благотворительному проекту. Речь идет о патронатной службе "Луч помощи" 22 ОМБр, которая действует как отдельный фонд, а не в составе бригады.

Напомним, что ранее Виталий Козловский рассказывал о своей военной службе. В интервью он отмечал, что в 2024 году его перевели в боевое подразделение – 22-ю отдельную механизированную бригаду.

"И там я познакомился с теми людьми, с которыми нас сегодня объединяет судьба, общее дело. Сейчас мы с моим собратьем занимаемся патронатной службой и собраниями для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших и без вести пропавших воинов. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 000 человек. рассказываю", - говорил Виталий Козловский.

шоу-бизнес
