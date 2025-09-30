16:20  29 вересня
30 вересня 2025, 01:55

"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту

30 вересня 2025, 01:55
Фото з відкритих джерел
Українська співачка Надя Дорофєєва дотримується жорсткої дієти. Проте це насправді необхідність для здоров'я

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як виявилось, співачці діагностували непереносність глютену. Тому Надя Дорофєєва вимушена відмовитися від багатьох страв. За її словами, це виходить дуже складно.

"Це жахливо! Безглютенова дієта — це жах. Мені поставили непереносність глютену, хоча я обожнюю булочки, все, що пов'язано з пастою, хлібом, піцою. Я їм усе! Я худенька від дитинства, ну так склалося. І тут мене садять на цю дієту… Дуже складно", - каже артистка.

При цьому вона вже звикла до такої дієти. До того ж її чоловік (відомий ресторатор Міша Кацурін) її підтримує

"Через три місяці можу вже сказати, що я звикла, шкіра набагато краща. Мені навіть чоловік мій каже: "Щось у тебе такий ідеальний живіт”. Я кажу, що це, мабуть, усе моя дієта. Він мене підтримує завжди. Навіть коли я можу об'їстися, він каже, що все добре", - каже Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповідала, які подарунки дарують їй шанувальники. За її словами, серед цих подарунків багато несподіваного. Наприклад, очищувач для пупка.

