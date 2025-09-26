Фото из открытых источников

Блогерка Неугомонная Монро объяснила, почему не стала менять половые органы. Оказалось, на это у нее несколько причин

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам блогерши, в конце 90-х она задумывалась над тем, чтобы стать "более женственной". Она объяснила, что тогда был тренд на грудь, и она думала, что будет самым счастливым человеком, если это сделает.

"Потом я поняла, что иду по пути, чтобы кому-то понравиться, потому что есть категория мужчин, которым нравятся трансгендерные женщины, которые покидают мужские гениталии, но делают себе маммопластику. Я поняла, что не хочу отвечать ожиданиям других людей. Это такие навязанные стандарты. Не все женщины с большой грудью", - говорит блогерша.

Монро также рассказала, что вообще не совершала трансгендерный генитальный переход. Она призналась, что осознала, что ничего не изменится в ее жизни, если она это сделает. В первую очередь, говорит Монро, следует изменить отношение к себе в своей голове.

Я же как-то до этого жила. Даст ли это мне нужный эффект и сделает счастливой? Это же комплексный переход (гормональная терапия, визуальная). Я пока не готова, и мне уже лет...", - говорит Монро.

Справка. Дева Монро, или Неугомонная Монро (также известная как Монритта) – актриса, блогерша, шоувумен. Она первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине.