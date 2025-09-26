00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 23:50

"Не все женщины с большой грудью": Неугомонная Монро рассказала, почему не совершила трансгендерный переход

26 сентября 2025, 23:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Блогерка Неугомонная Монро объяснила, почему не стала менять половые органы. Оказалось, на это у нее несколько причин

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам блогерши, в конце 90-х она задумывалась над тем, чтобы стать "более женственной". Она объяснила, что тогда был тренд на грудь, и она думала, что будет самым счастливым человеком, если это сделает.

"Потом я поняла, что иду по пути, чтобы кому-то понравиться, потому что есть категория мужчин, которым нравятся трансгендерные женщины, которые покидают мужские гениталии, но делают себе маммопластику. Я поняла, что не хочу отвечать ожиданиям других людей. Это такие навязанные стандарты. Не все женщины с большой грудью", - говорит блогерша.

Монро также рассказала, что вообще не совершала трансгендерный генитальный переход. Она призналась, что осознала, что ничего не изменится в ее жизни, если она это сделает. В первую очередь, говорит Монро, следует изменить отношение к себе в своей голове.

Я же как-то до этого жила. Даст ли это мне нужный эффект и сделает счастливой? Это же комплексный переход (гормональная терапия, визуальная). Я пока не готова, и мне уже лет...", - говорит Монро.

Справка. Дева Монро, или Неугомонная Монро (также известная как Монритта) – актриса, блогерша, шоувумен. Она первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Писательница Ирэна Карпа рассказала, как чуть не развелась
26 сентября 2025, 02:50
Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
26 сентября 2025, 01:50
Журналистка Янина Соколова рассказала, сколько денег тратит в месяц
25 сентября 2025, 03:35
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В новом сериале о Гарри Поттере "засветится" украинка
27 сентября 2025, 00:50
Украина сократила экспорт яблок: какая ситуация на рынке
27 сентября 2025, 00:30
В Украине изменились ценники на лук: сколько придется платить
26 сентября 2025, 23:30
Постоянный страх мобилизации в армию РФ: Украина спасла еще одну группу подростков из оккупации
26 сентября 2025, 22:50
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
26 сентября 2025, 22:30
В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо
26 сентября 2025, 22:00
Удар по Харькову: в результате атаки дронов пострадали
26 сентября 2025, 21:35
15 тысяч долларов за снятие с учета: в Киевской области разоблачили руководителя КП, обещавшего повлиять на ВЛК
26 сентября 2025, 20:30
На Харьковщине предпринимателей снабжают инструментами для развития бизнеса
26 сентября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »