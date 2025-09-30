Фото з відкритих джерел

Учасник популярного гурту Курган & Agregat Євгеній Володченко одружився. При цьому він поєднав свято з великим збором на підтримку ЗСУ

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Євгеній Володченко та його кохана Діана днями відсвяткували весілля. У соцмережах вони показали фото. По кадрах видно, що святкування проходило в українському традиційному стилі.

При цьому артист не забув про благодійність. Він вирішив відкрити масштабний збір на допомогу Збройним Силам України.

"В честь нашого весілля відкриваємо з коханою великий збір. Спочатку потрібні були ФПВ, але запит змінився, тож по більшій мірі майже всі зібрані кошти витратимо на мавіки. Хочемо цей святковий день присвятити нашим героїчним воїнам, бо тільки завдяки їм він може відбутися у незалежній Україні. Велика шана, безкінечна повага і просте людське дякуємо за все", - каже артист.

