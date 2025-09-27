Фото з відкритих джерел

Шеф-кухар Євген Клопотенко відповів на критику про харчування в школах. За його словами, він не може вплинути на якість шкільного харчування

Про це кулінар розповів у своєму відео, передає RegioNews.

Оскільки Євген Клопотенко розробляв меню та рецепти для шкільного харчування, часто незадоволені батьки звинувачують саме його. Кулінар записав звернення, в якому пояснив, що потрібно робити батькам.

За словами Клопотенка, його вже дратує постійна критика на його адресу через те, що він став обличчям реформи.



"Стоп. Я не чиновник. Не міністр. Я не людина, яка надає послуги харчування в їдальнях. Я — кухар та громадський активіст. Але так вийшло, що саме я став обличчям реформи. Я підняв проблему, дав інструмент у вигляді рецептів, бо хотів, щоб українські діти їли краще. Але я не стою біля кожної плити", - каже кулінар.

Він додав, що якщо в школі харчування низької якості, то потрібно спочатку звернутися до класного керівника, директора або розв'язати проблему на рівні шкільного комітету. Також батьки можуть звертатися до Управління освіти районної чи міської ради та до Департаменту освіти ОДА. Зокрема, можна звертатися до Держпродспоживслужби та профільних міністерств – освіти і науки; охорони здоров’я; економіки України.

Нагадаємо, що у 2017 році Євген Клопотенко отримав грант від фундації "Ашан для молоді" для складання нового рецептурного збірника для шкільних їдалень. Уже у 2021 році нове шкільне меню, яке розробив шеф-кухар, впроваджувалось за участі представників уряду та першої леді Олени Зеленської.

Нове шкільне меню налічує 160 позицій. Зокрема, це полтавський борщ, банош, пудинг та інші страви.

Згодом кулінар відповів на хвилю критики у соцмережах щодо нового шкільного меню, яке він розробив. Тоді він зазначив, що до змін у харчуванні потрібно звикнути, адже вони спрямовані на формування здорових звичок у дітей.