00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 20:15

"Я не чиновник. Не міністр": Євген Клопотенко відповів на хейт через шкільне харчування

27 вересня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Шеф-кухар Євген Клопотенко відповів на критику про харчування в школах. За його словами, він не може вплинути на якість шкільного харчування

Про це кулінар розповів у своєму відео, передає RegioNews.

Оскільки Євген Клопотенко розробляв меню та рецепти для шкільного харчування, часто незадоволені батьки звинувачують саме його. Кулінар записав звернення, в якому пояснив, що потрібно робити батькам.

За словами Клопотенка, його вже дратує постійна критика на його адресу через те, що він став обличчям реформи.


"Стоп. Я не чиновник. Не міністр. Я не людина, яка надає послуги харчування в їдальнях. Я — кухар та громадський активіст. Але так вийшло, що саме я став обличчям реформи. Я підняв проблему, дав інструмент у вигляді рецептів, бо хотів, щоб українські діти їли краще. Але я не стою біля кожної плити", - каже кулінар.

Він додав, що якщо в школі харчування низької якості, то потрібно спочатку звернутися до класного керівника, директора або розв'язати проблему на рівні шкільного комітету. Також батьки можуть звертатися до Управління освіти районної чи міської ради та до Департаменту освіти ОДА. Зокрема, можна звертатися до Держпродспоживслужби та профільних міністерств – освіти і науки; охорони здоров’я; економіки України.

Нагадаємо, що у 2017 році Євген Клопотенко отримав грант від фундації "Ашан для молоді" для складання нового рецептурного збірника для шкільних їдалень. Уже у 2021 році нове шкільне меню, яке розробив шеф-кухар, впроваджувалось за участі представників уряду та першої леді Олени Зеленської.

Нове шкільне меню налічує 160 позицій. Зокрема, це полтавський борщ, банош, пудинг та інші страви.

Згодом кулінар відповів на хвилю критики у соцмережах щодо нового шкільного меню, яке він розробив. Тоді він зазначив, що до змін у харчуванні потрібно звикнути, адже вони спрямовані на формування здорових звичок у дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Журналістка Яніна Соколова розповіла, скільки грошей витрачає на місяць
25 вересня 2025, 03:35
"Я просто той, хто є": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, які труднощі є у вихованні старшої доньки
25 вересня 2025, 02:55
Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як його діти заробляють гроші
25 вересня 2025, 02:35
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт
27 вересня 2025, 21:55
На Волині підліток двічі викликав поліцію через фейкову стрілянину
27 вересня 2025, 21:35
Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але потрібне фінансування: Зеленський зробив заяву
27 вересня 2025, 21:15
Співачка Христина Соловій розповіла, чи побачать її на Євробаченні
27 вересня 2025, 20:30
У Києві рятували чоловіка, який впав у приямок під напругою
27 вересня 2025, 19:45
Потрощені будинки, згорілі авто: росіяни атакували Дніпропетровщину
27 вересня 2025, 18:55
У Запоріжжі відновили електроенергію після обстрілу
27 вересня 2025, 18:35
Смертельна ДТП на Полтавщині: водію обрали запобіжний захід
27 вересня 2025, 17:45
Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
27 вересня 2025, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »