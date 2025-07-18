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18 июля 2025, 23:45

"Надо привыкнуть": кулинар Евгений Клопотенко ответил на критику нового школьного меню

18 июля 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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В соцсетях Евгений Клопотенко в очередной раз получил критику за то школьное меню, которое он разработал. Кулинар ответил на отрицательный отзыв

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

В соцсетях шеф-повара Евгения Клопотенко подвергли критике школьное меню, которое он разработал. Пользователь Facebook написала кулинару в комментариях отрицательный отзыв:

"Научился бы ты вкусно готовить! Дети в школах еду по твоим рецептам даже не дотрагиваются"

Евгений Клопотенко ответил на критику. Он отметил, что новое меню действительно может быть необычным, но количество сахара, соли и хлеба в новом школьном меню соответствует нормам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения.

"Я персонально не готовлю в каждой школе страны. Мы осознаем, что дети могли привыкнуть к другим моделям питания, ведь каждая семья имеет свои пищевые привычки. Но наша цель – показать более здоровые альтернативы. Да, новый вкус может быть необычным. Но здоровое питание – это такой же навык, который можно приобрести, которому можно научиться и к которому, да, надо привыкнуть", - говорит кулинар.

Напомним, что в 2017 году Евгений Клопотенко получил грант от фонда "Ашан для молодежи" для составления нового рецептурного сборника для школьных столовых. Уже в 2021 году новое школьное меню, разработанное шеф-поваром, внедрялось при участии представителей правительства и первой леди Елены Зеленской.

Новое школьное меню насчитывает 160 позиций. В частности, это полтавский борщ, банош, пудинг и другие блюда.

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