25 сентября 2025, 03:35

Журналистка Янина Соколова рассказала, сколько денег тратит в месяц

25 сентября 2025, 03:35
Фото из открытых источников
Журналистка воспитывает двух сыновей, поэтому она оплачивает также их кружки. В воспитании также участвует бывший муж

Об этом сообщают "Факты", передает RegioNews.

По словам Янины Соколовой, ее бывший муж (банкир Владимир Литвин) не платит алименты. У них другая договоренность: когда сыновья, Николай и Мирон, находятся с ним — за все он платит, когда ребята с мамой — платит она.

Журналистка призналась, что для комфортной жизни в Киеве ей нужно около 50 тысяч гривен в месяц. Кружки сыновей, дом и питание входят в эту сумму. В настоящее время она проживает в частном доме за городом. По словам Соколовой, в прошлом месяце она заплатила 11 тысяч гривен на коммунальные услуги.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.

