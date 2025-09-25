16:42  24 сентября
25 сентября 2025, 02:35

Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как его дети зарабатывают деньги

25 сентября 2025, 02:35
Фото из открытых источников
Ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна воспитывают четырех детей. Как оказалось, у них есть мотивация и даже собственные деньги

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущего, его дочь Ангелина снималась в музыкальном видео Светланы Тарабаровой. Также она с братьями и сестрой вовлекается в съемки для родительского блога. За это Тимур и Инна платят им.

"Мы все же блогерско-телевизионная семья. Поэтому съемки для наших детей - это норма. Они иногда даже гонорары за это получают - и это их средства, чтобы они понимали, как это работает во взрослой жизни, что за любую работу нужно получать вознаграждение", - рассказал Тимур Мирошниченко.

Он также добавил, что его дочь Мия мечтает связать жизнь с музыкой. Сейчас девочка регулярно посещает занятия по вокалу.

"Когда Мия впервые посмотрела детское "Евровидение", а я как раз возвращался из комментирования, она ждала, чтобы сказать мне: "Папа, теперь я хочу стать певицей, хочу представлять Украину на "Детском Евровидении". Я ей объяснил, какой путь нужно пройти. И буквально через несколько дней после этого она уже была записана на первое занятие по вокалу. И уже второй год Мия постоянно занимается, уже понемногу на небольшие конкурсы ездит, набирается опыта", - говорит ведущий.

Младший сын, Марсель, постоянно в движении и имеет потенциал для спорта. Его брат Марк имеет сильную концентрацию и склоняется к инженерии. Самое главное, что дети с такими разными характерами и интересами находят общий язык.

"Как и любая группа детей, они постоянно то ссорятся, то обнимаются, то дерутся, то вместе играют. Чисто детское поведение. Единственное, конечно, они понемногу взрослеют, и им уже нужно личное пространство", - отметил Тимур Мирошниченко.

Справка. Тимур Мирошниченко и Инна Рудник поженились в январе 2018 года. В том же году у них родилась дочь Мия. В 2019 году родился сын Марк. В 2023 году они усыновили двухлетнего мальчика: его назвали Марселем. В 2024 году пара удочерила 8-летнюю девочку Ангелину.

