"Я просто тот, кто есть": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, какие трудности есть в воспитании старшей дочери
По словам ведущего, общение со старшей дочерью является одним из самых сложных вопросов сейчас. Ведь возраст его дочери (Алисе 14 лет) очень интересен
Об этом артист рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.
Анатолий Анатолич отметил, что сейчас все быстро меняется, и это касается и взглядов и поведения детей. Ведущий признался, что он не пробует быть ролевой моделью для старшей дочери. Он хочет понимать Алису и оставаться в тренде, но это не всегда получается.
"Я не то, что я пытаюсь быть ролевой моделью, я просто тот кто я есть, но конечно я очень хочу быть на одной волне со старшей дочерью", - говорит ведущий.
Он добавил, что его главной задачей является оставаться отцом, которым можно гордиться, с него можно брать достойный пример. Победой в отношениях с дочерью он называет прогулки и поездки на велосипедах.
Справка. Ведущий женат на прессаташе Юлии Бойко. Супруги воспитывают двух дочерей: 14-летнюю Алису и 12-летнюю Лолиту. Известно, что крестной мамой Алисы является певица Светлана Лобода, а крестным — автор "Квартал 95" Вадим Переверзев.