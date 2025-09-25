16:42  24 сентября
25 сентября 2025, 02:55

"Я просто тот, кто есть": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, какие трудности есть в воспитании старшей дочери

25 сентября 2025, 02:55
Фото из открытых источников
По словам ведущего, общение со старшей дочерью является одним из самых сложных вопросов сейчас. Ведь возраст его дочери (Алисе 14 лет) очень интересен

Об этом артист рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

Анатолий Анатолич отметил, что сейчас все быстро меняется, и это касается и взглядов и поведения детей. Ведущий признался, что он не пробует быть ролевой моделью для старшей дочери. Он хочет понимать Алису и оставаться в тренде, но это не всегда получается.

"Я не то, что я пытаюсь быть ролевой моделью, я просто тот кто я есть, но конечно я очень хочу быть на одной волне со старшей дочерью", - говорит ведущий.

Он добавил, что его главной задачей является оставаться отцом, которым можно гордиться, с него можно брать достойный пример. Победой в отношениях с дочерью он называет прогулки и поездки на велосипедах.

Справка. Ведущий женат на прессаташе Юлии Бойко. Супруги воспитывают двух дочерей: 14-летнюю Алису и 12-летнюю Лолиту. Известно, что крестной мамой Алисы является певица Светлана Лобода, а крестным — автор "Квартал 95" Вадим Переверзев.

