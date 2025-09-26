12:51  25 сентября
26 сентября 2025, 02:50

Писательница Ирэна Карпа рассказала, как чуть не развелась

26 сентября 2025, 02:50
Фото из открытых источников
Писательница и журналистка уже много лет в браке с французским инженером Людовиком Требюше. Однако Карпа призналась, что у них были и трудные моменты в отношениях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ирэны Карпы, непростой период в ее браке был в начале полномасштабного вторжения. Тогда писательница полностью погрузилась в помощь для Украины, а также в написание новой книги.

"Это было второе лето войны, когда я настолько включилась во все, что происходит в Украине, включилась в работу над книгой, в разговоры с военными. Но когда ты дома, тебя тоже нет". Поэтому я попыталась сделать усилие все-таки присутствовать. Это все же тоже важно. Если у вас есть пара и вы хотите дальше вместе жить, то секрет не в страсти, не в любви, не в экономических договоренностях. А в том, чтобы вернуться к человеку лицом, спросить: "Как твой Ты уставший? Что тебе хотелось бы съесть? Давай куда-то пойдем погулять?". Внимание к партнеру спасает. Тьфу-тьфу, наш брак спасся. Мы обсудили все. Мы и так достаточно внимательно относимся друг к другу. Но война – это такое потрясение, что я была далеко не с мужем, не с детьми, не с собакой", – рассказала писательница.

Напомним, ранее Ирэна Карпа рассказывала, что она делает для улучшения интима с мужем. По ее словам, она регулярно устраивает детокс от социальных сетей. Таким образом, ей удается поддерживать настроение.

