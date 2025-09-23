20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 00:40

Певица Наталья Могилевская призналась, как отличаются ее дочери

23 сентября 2025, 00:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская певица рассказала, какие особенности характеров есть у ее дочерей. Оказалось, девушки очень разные

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Натальи Могилевской, младшая дочь София пошла в садик. Она отлично учится, очень внимательна к деталям. Также она общается со всеми, но при этом очень спокойна.

Однако старшая дочь уже не так спокойна. Мишель, по словам певицы, носит сильный характер. У девочки также есть обостренное ощущение справедливости, и при этом она очень милосердна.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Ведущая Леся Никитюк призналась, покупает ли своему сыну дорогие вещи
21 сентября 2025, 18:45
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она ухаживает за собой
20 сентября 2025, 01:30
Леся Никитюк показала, как она и ее любимый радуют друг друга
20 сентября 2025, 00:30
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00
Вернется ли KAZKA на Евровидение: солистка группы расставила точки над "і"
23 сентября 2025, 01:40
Украина "заработала" почти 718 миллионов долларов на экспорте мяса
23 сентября 2025, 01:20
"Это вынужденная мера": актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему периодически уезжает за границу
23 сентября 2025, 01:00
Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
23 сентября 2025, 00:20
Как в Украине изменились цены на продукты: что подорожало больше, а что подешевело
22 сентября 2025, 23:55
Актриса Наталья Денисенко открывает собственное дело: первые подробности
22 сентября 2025, 22:15
Во Львове избили 18-летнюю девушку: полиция установила нападающих
22 сентября 2025, 21:49
Конфликт на дороге перерос в драку: на Ровенщине мужчина ранил знакомого ножом
22 сентября 2025, 21:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »