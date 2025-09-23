Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Натальи Могилевской, младшая дочь София пошла в садик. Она отлично учится, очень внимательна к деталям. Также она общается со всеми, но при этом очень спокойна.

Однако старшая дочь уже не так спокойна. Мишель, по словам певицы, носит сильный характер. У девочки также есть обостренное ощущение справедливости, и при этом она очень милосердна.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.