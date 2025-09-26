Фото з відкритих джерел

Письменниця і журналістка вже багато років у шлюбі з французьким інженером Людовиком Требюше. Проте Карпа зізналась, що в них були й важкі моменти в стосунках

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ірени Карпи, непростий період у її шлюбі був на початку повномасштабного вторгнення. Тоді письменниця повністю занурилась в допомогу для України, а також в написання нової книги.

"Це було друге літо війни, коли я настільки включилася у все, що відбувається в Україні, включилася в роботу над книжкою, у розмови з військовими. Ментально взагалі не була у Франції. Чоловік мені закидав: "окей, коли ти їдеш, тебе нема вдома. Але коли ти вдома, тебе теж нема". Тому я спробувала зробити зусилля все-таки бути більш присутньою. Це все ж таки теж важливо. Якщо у вас є пара і ви хочете далі разом жити, то секрет не в пристрасті, не в коханні, не в економічних домовленостях. А в тому, щоб повернутися до людини лицем, спитати: "Як твій день пройшов? Ти втомлений? Що тобі хотілось би з'їсти? Давай кудись підемо погуляти?". Увага до партнера рятує. Тьфу-тьфу, наш шлюб врятувався. Ми обговорили все. Ми й так доволі уважно ставимося одне до одного. Але війна – це таке потрясіння, що я була далеко не з чоловіком, не з дітьми, не з собакою", – розповіла письменниця.

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа розповідала, що вона робить для покращення інтиму з чоловіком. За її словами, вона регулярно влаштовує собі детокс від соціальних мереж. Таким чином їй вдається підтримувати настрій.