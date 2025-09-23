Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
В соцсетях часто распространяют слухи о вероятном разводе Юлии Саниной и Валерии Бебко. Певица опровергла слухи и рассказала, какие у них отношения
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
По словам фронтвумен группы The Hardkiss, ее отношения с мужем крепкие. При этом артистка призналась, что у них могут быть ссоры. Однако это касается только творчества.
Юлия Санина рассказала, что за 14 лет совместной жизни они с мужем научились искать компромиссы. Однако когда они работают над новыми песнями и видео, могут быть споры.
"Мы ссоримся только из-за творчества", - говорит Юлия Санина.
Напомним, сейчас Юлия Санина с мужем живет за границей. Многие пользователи соцсетей критикуют за это. Однако певица говорила, что она и ее муж уехали за границу до полномасштабной войны.
"Я ежедневно благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок, мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор — я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, постоянно живущие в Украине", - сказала она.