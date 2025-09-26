12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
26 сентября 2025, 01:50

Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

26 сентября 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
українською мовою

Актер Евгений Ламах мобилизовался на военную службу. Это произошло сразу после завершения съемок фильма "Корпорат"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Продюсеры фильма "Корпорат" сообщили, что Евгений Ламах мобилизовался в ВСУ. Известно, что он уже отправился на военную подготовку. При этом пока неизвестно, в какое именно подразделение его направят.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом. Ты понимаешь, что это твоя страна, ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - говорит актер.

Справка. Евгений Ламах – украинский актер театра и кино. Номинант на премии "Золотой волчок" (2021) и "Киноколо" (2019, 2020), основатель художественной платформы MDA. Украинскому зрителю он знаком по ролям в фильмах "Круты 1918", "Черкассы" и "Мирный 21".

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
07 августа 2025
