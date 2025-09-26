Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Продюсеры фильма "Корпорат" сообщили, что Евгений Ламах мобилизовался в ВСУ. Известно, что он уже отправился на военную подготовку. При этом пока неизвестно, в какое именно подразделение его направят.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом. Ты понимаешь, что это твоя страна, ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - говорит актер.

Справка. Евгений Ламах – украинский актер театра и кино. Номинант на премии "Золотой волчок" (2021) и "Киноколо" (2019, 2020), основатель художественной платформы MDA. Украинскому зрителю он знаком по ролям в фильмах "Круты 1918", "Черкассы" и "Мирный 21".