Продюсери фільму "Корпорат" повідомили, що Євгеній Ламах мобілізувався до ЗСУ. Відомо, що він уже вирушив на військовий вишкіл. При цьому поки що невідомо, до якого саме підрозділу його скерують.

"Настає час, коли з’являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна, ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - каже актор.

Довідка. Євгеній Ламах — український актор театру та кіно. Номінант на премії "Золота дзиґа" (2021) і "Кіноколо" (2019, 2020), засновник мистецької платформи MDA. Українському глядачу він знайомий за ролями у фільмах "Крути 1918", "Черкаси" та "Мирний 21".