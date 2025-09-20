Леся Никитюк показала, как она и ее любимый радуют друг друга
Леся Никитюк показала несколько кадров с любимым. Также она продемонстрировала, как Дмитрий Бабчук ее радует
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
В социальной сети ведущая показала красивый букет цветов. При этом сам военный порадовал чаще "дарить женщинам цветы, играть в доту, кататься на мопедах и присоединяться к войску".
На цветы Леся Никитюк ответила взаимностью. Она показала в социальной сети вареники, приготовленные для любимого.
Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.
