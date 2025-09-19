Фото: Instagram

Популярная певица Даша Майорова отважилась на операцию по уменьшению груди. В социальной сети она рассказала, почему пошла на этот шаг

Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети, передает RegioNews.

Даша Майорова рассказала, что раньше у нее из-за большого размера груди была боль в шее. Также лямки от бюстгальтера впивались в плечи, перекрывая кровообращение. Артистка отметила, что особенно на концертах или занятиях спортом она не могла ослабить боль.

Также певица призналась, что просто не любит пышный верх. По словам Даши, одежда на ней была как на медведи, и это придавало ей возраст. Все эти причины привели артистку к операции по уменьшению груди.

Артистка рассказала, что раньше у нее был четвертый размер груди. Сейчас у нее между вторым и третьим. Эта операция, призналась Даша Майорова, обошлась ей в 8 тысяч евро.

Справка. Даша Майорова – украинская певица и блогер. До популярности она работала визажистом. Именно с темы макияжа она начала свой блог. Сейчас она занимается музыкальной карьерой.