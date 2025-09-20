Фото из открытых источников

Ведущая рассказала, что аппаратные процедуры и инъекции считает природной частью заботы о себе. По ее словам, она регулярно обращается к врачу, чтобы делать подтяжки или другие процедуры.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Я делаю мало (процедур по эстетической медицине - прим. ред.). SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи с помощью ультразвука на глубоком уровне - прим. ред.) делаю раз в год - полтора. Все это я отдала в руки моей эстетистке - она решает, что делать. Прихожу к ней раз в три – четыре месяца. Периодически делаю ботокс, но сейчас его нет, и инъекции – пять или семь точек в лицо. И я могу бодрствовать всю ночь, а потом проснуться свежей. Все процедуры направлены на подпитку всех слоев кожи, стимуляцию коллагена и на то, чтобы держался мой каркас", - говорит телеведущая.

Маша Ефросинина объяснила, что результаты подобных процедур помогают ей оставаться в тонусе. Даже, несмотря на насыщенный рабочий график. По ее словам, все процедуры она делает по четкому протоколу. Это помогает подчеркнуть естественную красоту на фоне возрастных изменений. Кроме того, Ефросинина регулярно ходит в спортзал и заботится о ментальном здоровье.

"Систематически круглый год я делаю стратосферу и IQON. Это если ты хочешь подтянуть кожу и избавиться от отеков, что для меня очень актуально. Потому что я подвержена отекам и у меня начались возрастные гормональные колебания. К пилатесу, йоге и медитациям добавила зал, потому что женщинам после 40 надо работать с мышцами", - говорит ведущая.

Справка. Маша Ефросинина – известная украинская телеведущая. Сейчас вместе с певицей Олей Поляковой имеет проект "Взрослые девушки". В частности, у Ефросинина есть собственный проект "Экзамен" на YouTube. Более 20 лет в браке с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. У них двое детей: дочь Нанна (2004) и сын Александр (2014).