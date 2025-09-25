Фото з відкритих джерел

Журналістка виховує двох синів, і тому вона оплачує також їхні гуртки. У виховані також бере участь колишній чоловік

Про це повідомляють "Факти", передає RegioNews.

За словами Яніни Соколової, її колишній чоловік (банкір Володимир Литвин) не платить аліменти. У них інша домовленість: коли сини, Микола та Мирон, знаходяться з ним — за все платить він, коли хлопці з мамою — платить вона.

Журналістка зізналась, що для комфортного життя в Києві їй потрібно близько 50 тисяч гривень на місяць. Гуртки синів, будинок та харчування входять в цю суму. Зараз вона проживає в приватному будинку за містом. За словами Соколової, минулого місяця вона заплатила 11 тисяч гривень на комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.