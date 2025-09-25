16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
25 вересня 2025, 03:35

Журналістка Яніна Соколова розповіла, скільки грошей витрачає на місяць

25 вересня 2025, 03:35
Фото з відкритих джерел
Журналістка виховує двох синів, і тому вона оплачує також їхні гуртки. У виховані також бере участь колишній чоловік

Про це повідомляють "Факти".

За словами Яніни Соколової, її колишній чоловік (банкір Володимир Литвин) не платить аліменти. У них інша домовленість: коли сини, Микола та Мирон, знаходяться з ним — за все платить він, коли хлопці з мамою — платить вона.

Журналістка зізналась, що для комфортного життя в Києві їй потрібно близько 50 тисяч гривень на місяць. Гуртки синів, будинок та харчування входять в цю суму. Зараз вона проживає в приватному будинку за містом. За словами Соколової, минулого місяця вона заплатила 11 тисяч гривень на комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.

