Фото из открытых источников

Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что не ходит в зал регулярно. Однако всегда находит время для активности

Об этом артист рассказал в подкасте Василия Байдака, передает RegioNews.

По словам Святослава Вакарчука, он выполняет тренировку каждый день при любых условиях. По его мнению, для хорошей фигуры нужны тренировки и дисциплина. Для певца спорт не строгие графики или правила, это для него об удовольствии. Артист заметил, что любит уделять время таким активностям, которые дают ему положительные эмоции.

"Я не хожу в спортзал регулярно. Особенно во время войны я в разъездах. К тому же я не люблю зал как зал. Мне нравится делать то, от чего меня драйвит. Люблю игровые виды спорта: баскетбол, бадминтон, бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить в горы. И можно что-то делать дома. Отжима, я присаживаюсь, делаю упражнения на пресс", - говорит певец.

При этом строгой диеты артист не соблюдает. По его словам, у него даже есть "грешок" в виде двух продуктов, от которых он не может отказаться.

"Я люблю любой шоколад. Есть три вещи, которые my guilty pleasures: шоколад, кофе и вино. И если с вином и кофе я не перебираю, то с шоколадом, мне кажется, я порой перебираю. Я могу ночью взять и начать есть шоколад", - говорит Святослав Вакарчук.

