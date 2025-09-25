16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 00:55

Иногда злоупотребляет сладким: Святослав Вакарчук раскрыл секрет его прессу и признался, что у него "грешки"

25 сентября 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что не ходит в зал регулярно. Однако всегда находит время для активности

Об этом артист рассказал в подкасте Василия Байдака, передает RegioNews.

По словам Святослава Вакарчука, он выполняет тренировку каждый день при любых условиях. По его мнению, для хорошей фигуры нужны тренировки и дисциплина. Для певца спорт не строгие графики или правила, это для него об удовольствии. Артист заметил, что любит уделять время таким активностям, которые дают ему положительные эмоции.

"Я не хожу в спортзал регулярно. Особенно во время войны я в разъездах. К тому же я не люблю зал как зал. Мне нравится делать то, от чего меня драйвит. Люблю игровые виды спорта: баскетбол, бадминтон, бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить в горы. И можно что-то делать дома. Отжима, я присаживаюсь, делаю упражнения на пресс", - говорит певец.

При этом строгой диеты артист не соблюдает. По его словам, у него даже есть "грешок" в виде двух продуктов, от которых он не может отказаться.

"Я люблю любой шоколад. Есть три вещи, которые my guilty pleasures: шоколад, кофе и вино. И если с вином и кофе я не перебираю, то с шоколадом, мне кажется, я порой перебираю. Я могу ночью взять и начать есть шоколад", - говорит Святослав Вакарчук.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук объяснял, почему редко делится семейными фото с детьми. По словам музыканта, у него много фотографий с детьми, но не хочет быть в тренде и показывать все.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00
"Это вынужденная мера": актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему периодически уезжает за границу
23 сентября 2025, 01:00
Певица Наталья Могилевская призналась, как отличаются ее дочери
23 сентября 2025, 00:40
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
"В моем лице есть ботокс": MELOVIN признался, какие процедуры красоты он делает
25 сентября 2025, 01:55
Украина экспортировала сливочного масла почти на 85 миллионов
24 сентября 2025, 23:55
В Украине рухнули цены на кукурузу: что происходит
24 сентября 2025, 22:55
В Украине изменились цены на картофель: эксперты объяснили, почему это происходит
24 сентября 2025, 22:35
В Закарпатье подросток поджег чужое авто
24 сентября 2025, 21:35
Около недели без еды и воды: в Киеве 17-летняя мать оставила младенца в квартире
24 сентября 2025, 21:15
Более полусотни атак: россияне нанесли удары по Днепропетровщине
24 сентября 2025, 20:35
В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей
24 сентября 2025, 20:15
Сильный удар в грудь: в Днепре женщина напала на молодого парня с ножом
24 сентября 2025, 19:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »