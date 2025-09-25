16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 00:55

Інколи зловживає солодким: Святослав Вакарчук розкрив секрет його пресу та зізнався, які має "грішки"

25 вересня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лідер гурту "Океан Ельзи" зізнався, що не ходить в зал регулярно. Проте завжди знаходить час для активності

Про це артист розповів у подкасті Василя Байдака, передає RegioNews.

За словами Святослава Вакарчука, він виконує тренування щодня попри будь-які умови. На його думку, для хорошої фігури потрібні тренування та дисципліна. Для співака спорт не є суворими графіками чи правилами, це для нього про задоволення. Артист зауважив, що любить приділяти час таким активностям, які дають йому позитивні емоції.

"Я не ходжу до спортзалу регулярно. Особливо під час війни я в роз'їздах. До того ж я не люблю зал як зал. Мені подобається робити те, від чого мене драйвить. Люблю ігрові види спорту: баскетбол, бадмінтон, бігати, плавати, їздити на велосипеді, ходити в гори. І можна щось робити вдома. Відтискання, я присідаю, роблю вправи на прес", - каже співак.

При цьому суворої дієти артист не дотримується. За його словами, він навіть має "грішок" у вигляді двох продуктів, від яких він не може відмовитися.

"Я люблю будь-який шоколад. Є три речі, які my guilty pleasures: шоколад, кава і вино. І якщо з вином і кавою я не переборщую, то з шоколадом, мені здається, я деколи переборщую. Я можу вночі взяти і почати їсти шоколад", - каже Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук пояснював, чому рідко ділиться сімейними фото з дітьми. За словами музиканта, він має багато фотографій із дітьми, але не хоче бути в тренді та показувати все.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00
"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
Співачка Наталія Могилевська зізналась, як відрізняються її доньки
23 вересня 2025, 00:40
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
"Я просто той, хто є": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, які труднощі є у вихованні старшої доньки
25 вересня 2025, 02:55
Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як його діти заробляють гроші
25 вересня 2025, 02:35
"У моєму обличчі є ботокс": MELOVIN зізнався, які процедури краси він робить
25 вересня 2025, 01:55
Україна експортувала вершкового масла на майже 85 мільйонів
24 вересня 2025, 23:55
В Україні рухнули ціни на кукурудзу: що віддбувається
24 вересня 2025, 22:55
В Україні змінились ціни на картоплю: експерти пояснили, чому це відбувається
24 вересня 2025, 22:35
На Закарпатті підліток підпалив чуже авто
24 вересня 2025, 21:35
Майже тиждень без їжі та води: у Києві 17-річна матір залишила немовля в квартирі
24 вересня 2025, 21:15
Понад пів сотні атак: росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині
24 вересня 2025, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »