Фото з відкритих джерел

Лідер гурту "Океан Ельзи" зізнався, що не ходить в зал регулярно. Проте завжди знаходить час для активності

Про це артист розповів у подкасті Василя Байдака, передає RegioNews.

За словами Святослава Вакарчука, він виконує тренування щодня попри будь-які умови. На його думку, для хорошої фігури потрібні тренування та дисципліна. Для співака спорт не є суворими графіками чи правилами, це для нього про задоволення. Артист зауважив, що любить приділяти час таким активностям, які дають йому позитивні емоції.

"Я не ходжу до спортзалу регулярно. Особливо під час війни я в роз'їздах. До того ж я не люблю зал як зал. Мені подобається робити те, від чого мене драйвить. Люблю ігрові види спорту: баскетбол, бадмінтон, бігати, плавати, їздити на велосипеді, ходити в гори. І можна щось робити вдома. Відтискання, я присідаю, роблю вправи на прес", - каже співак.

При цьому суворої дієти артист не дотримується. За його словами, він навіть має "грішок" у вигляді двох продуктів, від яких він не може відмовитися.

"Я люблю будь-який шоколад. Є три речі, які my guilty pleasures: шоколад, кава і вино. І якщо з вином і кавою я не переборщую, то з шоколадом, мені здається, я деколи переборщую. Я можу вночі взяти і почати їсти шоколад", - каже Святослав Вакарчук.

