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Фронтмен Океан Эльзы не очень часто говорит о семье. Святослав Вакарчук объяснил, что делает это не случайно

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Святослав Вакарчук признался, что на самом деле у него много фотографий с семьей. В частности, с его детьми. Однако он не желает показывать это широкой аудитории. Хотя недавно он показал фото с маленькими сыном и дочерью, но такие случаи он назвал исключениями.

"Я не скрываю, а искренне считаю, что есть личные границы, которые для меня должны быть личными. Мне хочется так. Я не хочу быть в тренде и показывать все. Но иногда бывает такое, что хочешь поделиться сокровенным, просто настроение. У меня много фотографий детей, которые делаю я или родственники. Я очень радуюсь и думаю, что, а возможно, другие люди тоже порадуются, как и я радуюсь за всех детей", - говорит артист.

Справка. До 2021 Святослав Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой. Они вместе воспитывали ее дочь от первого брака, которую он удочерил впоследствии (Диану). В июне 2021 года пара объявила о разрыве.

У Вакарчука трое детей. Две дочери – Диана и Соломия, а также сын Иван.