01:30  24 сентября
"Океана Эльзы" могло бы не существовать: Святослав Вакарчук раскрыл первое имя группы
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
23:30  23 сентября
Мультик о псе Патроне отменили: как с этим связан Трамп
24 сентября 2025, 02:30

Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что происходит с ее отношениями

24 сентября 2025, 02:30
Фото из открытых источников
Александра Зарицкая уже около пяти лет встречается с motion-дизайнером Павлом Тараненко. Два года назад они обручились

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Александры Зарицкой, у нее в отношениях полная гармония. Она даже призналась, что ей очень тяжело дается разрыв друг с другом. Это может довести артистку до слез.

"У меня с моим Павлом, с которым я почти пять лет, все идеально. Я иногда надумываю себе самая какая-то история, какая-то драма. У нас все хорошо! Если мы не видимся несколько дней, или недель, или месяцев, то я только начинаю о нем думать — и просто плачу. Я вообще очень сентиментальный человек. У нас все хорошо.

Следует отметить, что Александр Зарицкий и Павел Тараненко впервые подтвердили свои отношения еще в 2022 году. Весной 2023 года он сделал певице предложение руки и сердца, но со свадьбой пара не торопится. Это связано с тем, что пара не желает устраивать масштабные празднования во время войны.

Напомним, ранее солистка группы KAZKA говорила, что группа может вернуться на Национальный отбор по Евровидению. По словам Александры Зарицкой, сейчас коллектив работает над песней, и если у них будет достойный вариант — зрители увидят их среди других участников.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
