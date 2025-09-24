Фото из открытых источников

Александра Зарицкая уже около пяти лет встречается с motion-дизайнером Павлом Тараненко. Два года назад они обручились

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Александры Зарицкой, у нее в отношениях полная гармония. Она даже призналась, что ей очень тяжело дается разрыв друг с другом. Это может довести артистку до слез.

"У меня с моим Павлом, с которым я почти пять лет, все идеально. Я иногда надумываю себе самая какая-то история, какая-то драма. У нас все хорошо! Если мы не видимся несколько дней, или недель, или месяцев, то я только начинаю о нем думать — и просто плачу. Я вообще очень сентиментальный человек. У нас все хорошо.

Следует отметить, что Александр Зарицкий и Павел Тараненко впервые подтвердили свои отношения еще в 2022 году. Весной 2023 года он сделал певице предложение руки и сердца, но со свадьбой пара не торопится. Это связано с тем, что пара не желает устраивать масштабные празднования во время войны.

Напомним, ранее солистка группы KAZKA говорила, что группа может вернуться на Национальный отбор по Евровидению. По словам Александры Зарицкой, сейчас коллектив работает над песней, и если у них будет достойный вариант — зрители увидят их среди других участников.