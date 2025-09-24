01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
23:30  23 вересня
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 02:30

Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що відбувається з її стосунками

24 вересня 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Олександра Заріцька вже близько п'яти років зустрічається з motion-дизайнером Павлом Тараненком. Два роки тому вони заручились

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олександри Заріцької, в неї в стосунках повна гармонія. Вона навіть зізналась, що їй дуже важко дається розрив одне з одним. Це може довести артистку до сліз.

"У мене з моїм Павлом, з яким я майже п'ять років, усе ідеально. Я інколи надумую собі сама якісь історії, якусь драму. У нас усе добре! Коли ми не бачимося декілька днів, або тижнів, або місяців, то я тільки починаю про нього думати — і просто плачу. Я взагалі дуже сентиментальна людина. У нас усе добре, але я люблю вигадувати”, — зізналася співачка.

Слід зазначити, що Олександра Заріцька та Павло Тараненко вперше підтвердили свої стосунки ще у 2022 році. Навесні 2023 року він зробив співачці пропозицію руки та серця, але з весіллям пара не поспішає. Це пов'язано з тим, що пара не хоче влаштовувати масштабні святкування під час війни.

Нагадаємо, раніше солістка гурту KAZKA казала про те, що гурт може повернутися на Національний відбір на Євробачення. За словами Олександри Заріцької, зараз колектив працює над піснею, і якщо вони матимуть гідний варіант — глядачі побачать їх серед інших учасників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як вона доглядає за собою
20 вересня 2025, 01:30
Леся Нікітюк показала, як вона та її коханий радують один одного
20 вересня 2025, 00:30
Популярна українська співачка зменшила груди: скільки коштувала операція
19 вересня 2025, 23:00
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Нічна атака на Харків: через удар по енергооб’єкту є проблеми зі світлом
24 вересня 2025, 09:24
Краматорськ вночі двічі атакували дрони: у багатоповерхівці виникла пожежа
24 вересня 2025, 09:05
Наслідки нічних атак на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, ЛЕП та авто
24 вересня 2025, 08:52
"Трупи в хащах" і мармур: промова Трампа в ООН
24 вересня 2025, 08:39
У Запоріжжі ворожий удар пошкодив теплиці й оранжереї ботсаду
24 вересня 2025, 08:27
Нічна атака дронів на Харківщину: спалахнули пожежі, є постраждалі
24 вересня 2025, 08:11
На Миколаївщині під час ворожої атаки була пошкоджена лінія електропередач
24 вересня 2025, 07:56
Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще майже 1000 окупантів
24 вересня 2025, 07:43
На Київщині у Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерхівці
24 вересня 2025, 07:28
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 07:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »