Олександра Заріцька вже близько п'яти років зустрічається з motion-дизайнером Павлом Тараненком. Два роки тому вони заручились

За словами Олександри Заріцької, в неї в стосунках повна гармонія. Вона навіть зізналась, що їй дуже важко дається розрив одне з одним. Це може довести артистку до сліз.

"У мене з моїм Павлом, з яким я майже п'ять років, усе ідеально. Я інколи надумую собі сама якісь історії, якусь драму. У нас усе добре! Коли ми не бачимося декілька днів, або тижнів, або місяців, то я тільки починаю про нього думати — і просто плачу. Я взагалі дуже сентиментальна людина. У нас усе добре, але я люблю вигадувати”, — зізналася співачка.

Слід зазначити, що Олександра Заріцька та Павло Тараненко вперше підтвердили свої стосунки ще у 2022 році. Навесні 2023 року він зробив співачці пропозицію руки та серця, але з весіллям пара не поспішає. Це пов'язано з тим, що пара не хоче влаштовувати масштабні святкування під час війни.

Нагадаємо, раніше солістка гурту KAZKA казала про те, що гурт може повернутися на Національний відбір на Євробачення. За словами Олександри Заріцької, зараз колектив працює над піснею, і якщо вони матимуть гідний варіант — глядачі побачать їх серед інших учасників.