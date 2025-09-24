Фото из открытых источников

Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что на самом деле "Океан Эльзы" могли называться по-другому. Однако даже то название, которое не выбрали, стало честиной истории группы

Об этом музыкант рассказал в подкасте Василия Байдака, передает RegioNews.

Недавно анонсировали документальный биографический фильм о группе "Океан Эльзы". Ленту назвали "Наблюдение шторма". Как оказалось, так много лет назад музыканты хотели назвать группу.

"Однажды Денис Глинин (украинский музыкант, ударник рок-группы "Океан Эльзы", – ред.) принес пластинку Jethro Tull "Stormwatch". И я такой: "Прикольное название, мы бы так могли назваться". Но мы так не представились, – вспоминает Святослав Вакарчук.

