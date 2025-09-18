21:12  17 сентября
18 сентября 2025, 00:30

Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек

18 сентября 2025, 00:30
Ведущий "Говорит Украина" рассказал о новых событиях его личной жизни. По его словам, у него появился близкий человек

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущий рассказал, что раньше неоднократно делал выбор между личной жизнью и работой. Сейчас, признался Алексей Суханов, он наконец-то научился сочетать одно с другим.

Он рассказал, что сейчас он влюблен и не скрывает этого: в его жизни появился любимый человек. Однако подробностями любовной истории Суханов пока не делится. По его словам, он расскажет обо всем, когда придет время. Однако ведущий отмечает, что начинает испытывать настоящее счастье.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказывал, что он много лет жил с неизлечимой больной и не догадывался об этом. Оказалось, что у ведущего сахарный диабет и давно не на начальной стадии. При этом он отметил, что не всегда добросовестно выполняет рекомендации врача: по словам ведущего, он относится к ситуации философски, мол, сколько суждено прожить — столько он проживет.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
