Ведущий "Говорит Украина" рассказал о новых событиях его личной жизни. По его словам, у него появился близкий человек

Ведущий рассказал, что раньше неоднократно делал выбор между личной жизнью и работой. Сейчас, признался Алексей Суханов, он наконец-то научился сочетать одно с другим.

Он рассказал, что сейчас он влюблен и не скрывает этого: в его жизни появился любимый человек. Однако подробностями любовной истории Суханов пока не делится. По его словам, он расскажет обо всем, когда придет время. Однако ведущий отмечает, что начинает испытывать настоящее счастье.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказывал, что он много лет жил с неизлечимой больной и не догадывался об этом. Оказалось, что у ведущего сахарный диабет и давно не на начальной стадии. При этом он отметил, что не всегда добросовестно выполняет рекомендации врача: по словам ведущего, он относится к ситуации философски, мол, сколько суждено прожить — столько он проживет.