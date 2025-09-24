Фото з відкритих джерел

Лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що насправді "Океан Ельзи" могли називатися інакше. Проте навіть та назва, яку не обрали, стала честиною історії гурту

Про це музикант розповів у подкасті Василя Байдака, передає RegioNews.

Нещодавно анонсували документальний біографічний фільм про гурт "Океан Ельзи". Стрічку назвали "Спостереження шторму". Як виявилось, саме так багато років тому музиканти хотіли назвати гурт.

"Одного разу Денис Глінін (український музикант, ударник рок-гурту "Океан Ельзи", – ред.) приніс платівку Jethro Tull "Stormwatch". І я такий: "Прикольна назва, ми б так могли назватися". Але ми так не назвалися, – згадує Святослав Вакарчук.

