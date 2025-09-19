Фото из открытых источников

Ведущая Оксана Гутцайт после 24 лет брака спит с мужем в отдельности. По ее словам, это лучшее, что придумало человечество

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Ведущая отметила, что она с мужем 24 года вместе, и любовь трансформируется. Оксана Гутцайт заметила, что это уже, возможно, не та страсть, которая была в начале, но это чувство, когда ты уже не представляешь себя от этого человека.

Однако теперь спят они по отдельности. Ведущая рассказала, что Вадим любит спать, когда в комнате темно и тепло, а она – когда светло, все открыто, температура +17, свежий воздух.

"Мы спим сейчас в разных комнатах - и это самое лучшее, что придумало человечество. Мы встретились - "огонек", и разошлись. И это идеально", - говорит ведущая.

Переехала ведущая в комнату дочери, когда та уехала. По ее словам, она однажды попыталась там поспать, а впоследствии решила остаться там.

"Я люблю читать перед сном. Иногда ночью просыпаюсь, шевелюсь, Вадим наоборот очень чувствительно спит. Я пошла раз попробовать поспать в другой комнате, а потом подумала: "Да ты меня больше сюда не затянешь никогда (в супружескую комнату, – прим.ред.). На час зашла к нему и пошла к себе в комнату", - говорит Оксана Гутцайт.

Напомним, что ведущая в браке с Вадимом Гутцайтом, бывшим министром молодежи и спорта Украины (с марта 2020 года по ноябрь 2023 ноября). У них двое детей: 23-летняя дочь Элина и 15-летний сын Марк.