Артистка часто отримує подарунки від шанувальників. Один з них міг би здивувати

Про це артистка розповіла в проєкті "Тур зірками", передає RegioNews.

За словами Наді Дорофєєвої, дарували їй багато різних речей. Це був одяг, платівки та чимало іншого. Один із її улюблених подарунків, але один із найдивніших — це пристрій для очищення пупка.

"Мій улюблений – це очищувач для пупка, мені подарували. Взагалі, вони дарують мені піжами, які я реально ношу, дарують платівки. У мене офігенна колекція платівок. Це все робить фан-клуб. Вони мені іноді дарують якісь концертні костюми, шкарпетки. Вони всі знають, що я дуже люблю шкарпетки", - каже Надя Дорофєєва.

Одного разу шанувальниця здивувала артистку турботою. Дівчина довго чекала артистку з її улюбленою кавою. За словами Наді, її це дуже розчулило.

"Перший такий зворушливий для мене момент, коли ще в турі "Время и Стекло" дівчина чекала на мене на службовому вході, і вона принесла мені склянку з лате, бо вона знала, що я дуже люблю лате. Вона стояла, дуже довго на мене чекала, кава охолола. Вона каже: "Я не знала, коли ви приїдете, я чекала на вас дві з половиною години, але я знаю, що ви так любите пити лате, і я хотіла вам підняти настрій". Мене розірвало емоційно від цього. Я пам'ятаю це вже років шість і ніколи не забуду, бо для мене не важливо, скільки і що коштує, для мене важливо, коли людина старається", - каже співачка.

