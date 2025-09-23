17:36  23 вересня
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
17:13  23 вересня
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
19:52  23 вересня
На Дніпропетровщині чоловік розстріляв сусіда через ревнощі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 23:50

Співачка Надя Дорофєєва зізналась, який подарунок від фанатів був найбільш дивним

23 вересня 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Артистка часто отримує подарунки від шанувальників. Один з них міг би здивувати

Про це артистка розповіла в проєкті "Тур зірками", передає RegioNews.

За словами Наді Дорофєєвої, дарували їй багато різних речей. Це був одяг, платівки та чимало іншого. Один із її улюблених подарунків, але один із найдивніших — це пристрій для очищення пупка.

"Мій улюблений – це очищувач для пупка, мені подарували. Взагалі, вони дарують мені піжами, які я реально ношу, дарують платівки. У мене офігенна колекція платівок. Це все робить фан-клуб. Вони мені іноді дарують якісь концертні костюми, шкарпетки. Вони всі знають, що я дуже люблю шкарпетки", - каже Надя Дорофєєва.

Одного разу шанувальниця здивувала артистку турботою. Дівчина довго чекала артистку з її улюбленою кавою. За словами Наді, її це дуже розчулило.

"Перший такий зворушливий для мене момент, коли ще в турі "Время и Стекло" дівчина чекала на мене на службовому вході, і вона принесла мені склянку з лате, бо вона знала, що я дуже люблю лате. Вона стояла, дуже довго на мене чекала, кава охолола. Вона каже: "Я не знала, коли ви приїдете, я чекала на вас дві з половиною години, але я знаю, що ви так любите пити лате, і я хотіла вам підняти настрій". Мене розірвало емоційно від цього. Я пам'ятаю це вже років шість і ніколи не забуду, бо для мене не важливо, скільки і що коштує, для мене важливо, коли людина старається", - каже співачка.

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва та Позитив порадували прихильників "Время и стекло" новим неочікуваним дуетом. Разом із піснею артисти також зібрали кошти на техніку для боротьби з російськими дронами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00
"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
Співачка Наталія Могилевська зізналась, як відрізняються її доньки
23 вересня 2025, 00:40
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
23 вересня 2025, 23:30
На Київщині мотоцикліст загинув після зіткнення з вантажівками
23 вересня 2025, 22:21
"Мандрівка" до Молдови за 14 тисяч доларів: у Харкові експравоохоронець влаштував бізнес на ухилянтах
23 вересня 2025, 21:55
На Дніпропетровщині – понад 40 атак за день: є загибла і поранені
23 вересня 2025, 21:48
У Києві розслідують порубку дерев та будівництво на прибережній зоні
23 вересня 2025, 21:35
Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп
23 вересня 2025, 21:22
На Сумщині дрон атакував авто: загинув чоловік, ще один поранений
23 вересня 2025, 20:49
На Запорізькій АЕС – десятий блекаут від початку російської окупації
23 вересня 2025, 20:26
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »