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Надя Дорофеева и позитив представили клип на новую песню вместе. При этом в тексте и видео очень много деталей, которые понравятся давним поклонникам дуэта.

Их новое музыкальное видео уже появилось на YouTube, передает RegioNews.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) впервые через пять лет после распада их поп-дуэта представили совместную песню "Смак-печаль". Основной целью был благотворительный сбор с платформой UNITED24.

Известно, что Наде и Позитиву удалось собрать первые 505 404 гривны всего за два часа. Уже за первые сутки сбора собрали рекордные 3158705 гривен.

В музыкальном клипе дуэта можно увидеть множество деталей, которые упомянут их давние фанаты. Это, в частности, диадема из клипа "Тролль", тренажер из клипа "Е, Бой", а также фушка Микки Мауса и другие "отправляющие в прошлое" элементы.

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив в рамках благотворительного сбора в честь возвращения дуэта проводят розыгрыш. Среди поклонников разыграют персональные видеопоздравления от Нади и Алексея. Деньги, которые артистам удалось собрать, направят на покупку турелей Sky Sentinel с искусственным интеллектом, что помогают уничтожать российские дроны и ракеты.