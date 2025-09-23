07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
00:20  23 вересня
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 02:00

"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно

23 вересня 2025, 02:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська телеведуча Леся Нікітюк вже спробувала акторство. Вона зіграла роль у фільмі "Песики". Тепер вона зізналась, чи хоче отримати нові ролі

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Раніше у мережі обговорювали невеличкий скандал: акторка Дар'я Петрожицька. Вона наголосила, що зараз існує тенденція, в якій медійних людей частіше запрошують грати в фільмах, ніж професійних акторів. Тоді Леся не образилась на це і не влаштувала драму. Тепер вона розповіла, чи хоче знову знятися в кіно.

"Це напряму залежить від тих пропозицій і від тих фільмів, які далі будуть знімати українські режисери та продюсери. Враховуючи, що прем'єра "Песиків" і сам фільм пройшли надзвичайно круто, я думаю, що буду позитивно реагувати на ті пропозиції, які мені сподобаються", - пояснила ведуча.

Вона додала, що хоче зніматися в проєктах, в яких вона почуватиметься комфортно та вона зможе показати себе з різних сторін.

"Тому я чекаю пропозицій", - каже Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес кіно
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто
19 вересня 2025, 23:30
Популярна українська співачка зменшила груди: скільки коштувала операція
19 вересня 2025, 23:00
Ведуча Оксана Гутцайт зізналась, чому спить окремо від чоловіка
19 вересня 2025, 22:30
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок
23 вересня 2025, 08:16
Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
23 вересня 2025, 07:55
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 07:39
Невідомі штурмували ТЦК на Прикарпатті: троє військовозобов'язаних втекли
23 вересня 2025, 07:20
Росіяни вдарили по Запоріжжю: рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого
23 вересня 2025, 07:09
Зустріч Зеленського й Трампа: що заплановано на полях Генасамблеї ООН
23 вересня 2025, 06:48
Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40
Україна "заробила" майже 718 мільйона доларів на експорті м'яса
23 вересня 2025, 01:20
"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »