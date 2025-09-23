Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Леся Нікітюк вже спробувала акторство. Вона зіграла роль у фільмі "Песики". Тепер вона зізналась, чи хоче отримати нові ролі

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Раніше у мережі обговорювали невеличкий скандал: акторка Дар'я Петрожицька. Вона наголосила, що зараз існує тенденція, в якій медійних людей частіше запрошують грати в фільмах, ніж професійних акторів. Тоді Леся не образилась на це і не влаштувала драму. Тепер вона розповіла, чи хоче знову знятися в кіно.

"Це напряму залежить від тих пропозицій і від тих фільмів, які далі будуть знімати українські режисери та продюсери. Враховуючи, що прем'єра "Песиків" і сам фільм пройшли надзвичайно круто, я думаю, що буду позитивно реагувати на ті пропозиції, які мені сподобаються", - пояснила ведуча.

Вона додала, що хоче зніматися в проєктах, в яких вона почуватиметься комфортно та вона зможе показати себе з різних сторін.

"Тому я чекаю пропозицій", - каже Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.