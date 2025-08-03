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03 августа 2025, 19:30

Фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец признался, когда будет свадьба с его пиарщицей

03 августа 2025, 19:30
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Фото из открытых источников
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Сергей Танчинец недавно сделал предложение своей любимой. Теперь он рассказал, собирается ли откладывать празднование

Об этом музыкант рассказал на канале М1, передает RegioNews.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая сейчас помолвлены. По словам музыканта, он не собирается откладывать свадьбу до окончания войны. При этом конкретную дату артист не назвал. По его словам, они смогут все поведать уже после церемонии.

"Сейчас я мог бы сказать, что это будет после победы. Но, наверное, это еще не скоро будет, к сожалению. Поэтому мы найдем время в концертном графике, сделаем это действо и сообщим потом", - говорит музыкант.

Справка. Сергей Танчинец с первой женой Анной был в браке с 2008 по 2023 год. В этом браке появились дочь Анастасия и сын Лукьян. Сейчас они вместе с матерью живут в Японии.

Об отношениях Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой стало известно весной 2024 года. Уже в июле 2025 стало известно, что музыкант сделал предложение своей пиарщице.

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