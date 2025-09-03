19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
03 сентября 2025, 00:25

Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"

03 сентября 2025, 00:25
Фото из открытых источников
"Общественная речь" объявила имя нового продюсера Национального отбора на Евровидение. Это известная певица, которая и сама раньше выступала на европейском конкурсе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певица Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, будет продюсером Национального отбора. Она будет отвечать за поиск нового звучания песен, а также музыкальное наполнение конкурса.

"Наконец-то мы можем раскрыть имя новой музыкальной продюсерки Национального отбора на "Евровидение-2026" — ею стала певица и автор песен Джамала. Победительница "Евровидения-2016", которая семь раз выбирала в составе жюри представителей от Украины, лауреатки2 Академии Грэмми дебютирует в качестве музыкальной продюсерши Нацотбора", - сообщили в "Общественном вещании".

Напомним, Украину на Евровидении-2025 в Базеле представила группа Ziferblat. Они заняли 9-е место в гранд-финале, тем самым закрепившись в топ-10 конкурса в этом году. Солист Ziferblat также признался, что ему было запрещено петь вообще.

певица Евровидение шоу-бизнес
