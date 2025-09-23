20:24  22 вересня
23 вересня 2025, 01:40

Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"

23 вересня 2025, 01:40
Фото з відкритих джерел
Гурт KAZKA вже був на Національному відборі на Євробачення два рази. Проте щоразу вони не отримували перемогу. Тепер Олександра Заріцька пояснила, чи буде колектив на Нацвідборі вже вдруге

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами солістки гурту KAZKA, зараз вона з колегами працює над новою піснею. Конкурсної пісні ще немає. Олександра Заріцька пояснила, що якщо до кінця подачі заявок на участь у нацвідборі у KAZKA з'явиться гідна композиція, то гурт спробує свої сили втретє.

"Годинник дуже цокає в плані до кінця подачі заявки. З Джамалою ми розмовляли телефоном довго. Якщо ми встигнемо знайти пісню, бо пісні немає ще, якщо ми насправді знайдемо пісню, яка буде мені подобатися і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно, то все можливо. Якщо ні, то ви самі зрозумієте. Якщо 27 жовтня нашої пісні немає, отже, ми профукали, тому що зараз ми дуже плідно шукаємо цю пісню", - роз'яснила артистка.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу.

музика Євробачення
