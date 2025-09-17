Фото из открытых источников

Юморист Василий Байдак рассказал, что в этом году Badstreet Boys хочет попасть на Нацотбор "Евровидения". По его словам, в прошлом году Тина Кароль, которая тогда была музыкальной продюсершей, отказала им

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам юмориста, поначалу идея Badstreet Boys на Евровидении была шуткой. Однако теперь это изменилось. Василий Байдак напомнил, что в коллективе есть не только юмористы, но и музыканты, профессионально работающие над материалом. Напомним, что в Badstreet Boys также входит Владимир Дантес.

В прошлом году Тина Кароль им отказала. По словам Байдака, причиной была неудачная презентация.

"Нас не взяли, наверное, потому, что мы отправили несводимый трек. Автор ничего тогда не умел петь, просто что-то наспех записал. Он Тини Кароль сбросил эту запись. Ну, как вы понимаете, не самая лучшая презентация для серьезного конкурса", - говорит юморист.

В прошлом году Badstreet Boys выступали на нацотборе как гости.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальным продюсером в этом году стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу.