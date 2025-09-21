Фото з відкритих джерел

Нещодавно Леся Нікітюк стала мамою. Ведуча зізналась, що приймає в подарунок різні речі. Як виявилось, навіть ті, якими вже користувались

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучої, вона не планує купувати маленькому сину "золоті соски" чи "срібні ложки". При цьому вона зазначила, що якщо щось подібне подарують, то вона буде цим користуватися.

Леся Нікітюк розповіла, що вона приймає від рідних речі для сина, навіть якщо вони вже були вжиті. На думку ведучої, це нормально, адже діти швидко зростають та змінюються.

"Якщо знайомі та близькі приносять дитячі речі, що вже використовувалися, то я із задоволенням їх приймаю. Розумію потреби дитини в маленькому віці. Все дуже швидко змінюється", - каже вона.

За словами ведучої, можна одразу купувати срібний посуд чи золоті пляшечки, адже у кожної ллюдини свої забаганки. Проте сама вона таке купувати не планує

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.