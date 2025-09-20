Леся Нікітюк показала, як вона та її коханий радують один одного
Леся Нікітюк показала кілька кадрів із коханим. Також вона продемонструвала, як Дмитро Бабчук її радує
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
У соціальній мережі ведуча показала красивий букет квітів. При цьому сам військовий порадував частіше "дарувати жінкам квіти, гратися в доту, кататися на мопедах та приєднуватися до війська".
На квіти Леся Нікітюк відповіла взаємністю. Вона показала в соціальній мережі вареники, які приготувала для коханого.
Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.
