Леся Нікітюк показала кілька кадрів із коханим. Також вона продемонструвала, як Дмитро Бабчук її радує

У соціальній мережі ведуча показала красивий букет квітів. При цьому сам військовий порадував частіше "дарувати жінкам квіти, гратися в доту, кататися на мопедах та приєднуватися до війська".

На квіти Леся Нікітюк відповіла взаємністю. Вона показала в соціальній мережі вареники, які приготувала для коханого.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.