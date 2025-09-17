21:49  16 сентября
17 сентября 2025, 02:00

"Они там перебирают у себя в сарае": певица Анна Тринчер призналась, что любила смотреть на людей, живущих в плохих условиях

17 сентября 2025, 02:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Анна Тринчер рассказала, каких блоггеров она любила смотреть. По ее словам, это люди, живущие в плохих условиях и снимающие видео о своей жизни.

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Анна Тринчер со смехом рассказала, что у нее были любимые каналы с контентом о бедности. По ее словам, это были люди, живущие в очень плохих условиях и ежедневно снимающие видео о том, как идут искать остатки пищи. Потом они из этих объедков готовили себе обед.

"Как они там перебирают у себя в сарае, их типичный стайл. Они снимают все от первого лица – ты типа проживаешь его жизнь его глазами", - говорит артистка.

Поклонники разделились мысленно. Многие раскритиковали артистку, заявив, что она смеется над бедностью, и это на самом деле не что-то забавное. Другие же поклонники думают, что певица могла не то иметь в виду.

Напомним, ранее певица рассказывала о том, какого мужчину она видит рядом с собой. По словам Тринчер, ее возбуждают мужчины, имеющие амбиции и цели.

